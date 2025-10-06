"Высокоточные комплексы" произведут в 2026 году 40 снегоболотоходов ТМ-140

Надежность целиком импортозамещенной техники подтверждена, в частности, в МЧС, отметили в пресс-службе холдинга

Гусеничный вездеход ТМ-140 © ПАО "Курганмашзавод"/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Холдинг Ростеха "Высокоточные комплексы" возобновил крупносерийный выпуск плавающих гусеничных вездеходов ТМ-140. Как сообщили в пресс-службе холдинга, в следующем году планируется производство 40 таких машин.

"Холдинг возобновляет крупносерийный выпуск этих снегоболотоходов и планирует в 2026 году изготовить 40 машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что ТМ-140 станет частью корпоративной экспозиции "Газпрома" на Петербургском международном газовом форуме.

В пресс-службе подчеркнули, что надежность целиком импортозамещенной техники подтверждена многочисленными потребителями, в том числе МЧС РФ. "Сегодня на северных территориях России эксплуатируется более 900 вездеходов ТМ-140", - добавили там.

Грузоподъемность ТМ-140 достигает 4 т, запас хода - 550 км, скорость - до 45 км/ч по твердой поверхности и до 5 км/ ч на воде. На вездеход можно установить дополнительные топливные баки и увеличить дальность хода до 870 км.