"Лукойл" сообщил об уходе Шамсуарова с должности первого вице-президента

Он прекратил работу в компании 30 мая 2025 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Азат Шамсуаров, являвшийся первым вице-президентом "Лукойла", ушел из компании, сообщил "Лукойл".

"Азат Шамсуаров, занимавший должность первого вице-президента, прекратил работу в группе "Лукойл" 30 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

Шамсуаров c 1988 по 2000 года работал на предприятиях "Лукойла" в Западной Сибири, с 2001 года являлся вице-президентом, затем старшим вице-президентом "Лукойл Оверсиз холдинг лтд.", в 2008 году был назначен вице-президентом "Лукойла", в 2013 году - старшим вице-президентом по добыче нефти и газа, в 2020 году - первым вице-президентом компании.