В ЕАЭС объем контрафактной продукции за пять лет составил 53 млн единиц

Наибольшее количество нарушений в 2024 году относилось к одежде и обуви, бытовой технике и электронике, игрушкам, галантерее, аксессуарам, запчастям для транспортных средств, а также парфюмерии и косметике, отметил член Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Общий объем выявленной на территории стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) контрафактной продукции за пять лет составил 53 млн единиц. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

"За последний пятилетний период - с 2020-го по 2024 год - общий объем выявленной контрафактной продукции на территории всех государств [ЕАЭС] составил 53 млн единиц", - сказал он на проходящем в Минске международном форуме "Антиконтрафакт".

По его словам, наибольшее количество нарушений в 2024 году относилось к одежде и обуви, бытовой технике и электронике, игрушкам, галантерее, аксессуарам, запчастям для транспортных средств, а также парфюмерии и косметике. "Показатели ЕАЭС в целом отражают мировые тенденции распространения контрафактных товаров", - отметил он.

Форум проходит 6-7 октября. В нем принимают участие представили профильных ведомств государств Евразийского экономического союза. Они обсуждают противодействие незаконному обороту промышленной продукции и защиту прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках объединения.