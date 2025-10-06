Суд по делу об обращении в доход РФ "Облкоммунэнерго" продолжится 8 октября

Заседание состоится в 9:30 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Заседание по рассмотрению иска Генпрокуратуры России об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, продолжится 8 октября. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Следующее заседание 8 октября в 9:30 (7:30 мск)", - сказала собеседница агентства.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, Биков и Бобров получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".