"Ъ": операторы просят упростить выдачу sim-карт иностранным туристам

С упрощенными правилами примерно половина иностранных туристов стала бы делать sim-карты, что приносило бы до 1,5 млрд рублей в год всем операторам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские операторы связи ведут обсуждение с Минцифры по упрощению правил получения sim-карт зарубежными туристами в связи с низкой абонентской базой среди иностранцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как пояснил источник, близкий к одному из крупных операторов, на данный момент процедура получения sim-карт иностранными туристами может занимать от часа до нескольких дней. Она включает в себя поход в банк, сдачу биометрии, регистрацию на "Госуслугах" и получение СНИЛС.

По данным источника издания, операторы связи предложили отменить сдачу биометрии зарубежным туристам, поскольку на данный момент при въезде в РФ они делают отпечатки пальцев и фотографию лица. Они также предложили ограничить срок владения sim-картой временем пребывания в России - по окончании турпоездки она будет деактивироваться.

Собеседник издания отметил, что зарубежные туристы не пользуются услугами в роуминге, предпочитая бесплатный WI-FI. С упрощенными правилами примерно половина иностранных туристов стала бы делать sim-карты, что приносило бы до 1,5 млрд рублей в год всем операторам.

В Минцифры сообщили, что министерство находится в контакте с операторами связи и рассматривает разные инициативы, однако конкретные решения пока не были приняты. Инициативу поддержали в Т2 и "Мегафоне", сообщили "Коммерсанту" в компаниях.

В "Т-мобайле" считают, что правила получения sim-карт иностранными туристами не нуждаются в упрощении, так как процедура, по их мнению, занимает около 15 минут.