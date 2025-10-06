В России разработан паспорт нацпроекта "Биоэкономика"

Его реализация планируется с 2026 года

ГЕЛЕНДЖИК, /Краснодарский край/, 5 октября. /ТАСС/. Департамент химической промышленности Минпромторга России разработал паспорт нового национального проекта "Биоэкономика" для импортозамещения в том числе парфюмерии, косметики, бытовой химии, он включен в бюджетный цикл для финансирования, начиная с 2026 года. Об этом сообщил директор департамента Артур Смирнов на сессии международного форума Биопром.

"Биоэкономику нужно развивать отдельно - мы уже сформировали паспорт национального проекта, который уже прошел защиту на советах техлид и техсуверенитет, мы предусмотрели бюджет на трехлетку заранее в федеральном проекте и находимся в бюджетном цикле 2026-2028 гг. В ноябре-декабре представим паспорт на утверждение президенту РФ", - сказал Смирнов.

Он уточнил, что головным центром реализации нацпроекта определен НИЦ "Курчатовский институт". Он отметил, что ключевой задачей станет консолидация усилий, мощностей, ресурсов, кадров для возврата России позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка. Одной из целей станет импортозамещение в биохимии, в том числе парфюмерии, косметики, бытовой химии и сырьевой составляющей.

Как ранее сообщали в кабмине, в структуру нацпроекта "Биоэкономика" войдут три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.