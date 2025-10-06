В ДНР полностью закрыли потребность региона в зерне

Часть урожая планируют экспортировать

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Урожай пшеницы в ДНР полностью закрывает потребность региона, часть зерна отправят на экспорт, сообщил ТАСС вице-премьер республики - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

"Несмотря на сложные погодные условия, связанные с продолжительной засухой, согласно оперативной информации Минсельхоза ДНР, в 2025 году собрано 358 тыс. т пшеницы. Собранный урожай покрывает потребности республики в зерне", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что часть зерна планируется экспортировать. В частности, до конца года за рубеж направят порядка 70 тыс. т зерна.

С 10 июня в ДНР объявлена чрезвычайная ситуация регионального характера в связи с гибелью посевов из-за засухи. В августе Крамаренко сообщил ТАСС, что изначальные планы по урожаю зерновых и зернобобовых культур в регионе снижены из-за засушливой весны и лета.