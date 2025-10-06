Российский рынок акций перешел к росту

По данным на 10:22 мск, индекс Мосбиржи перешел к росту и поднимался на 0,01%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к росту в ходе основной сессии Московской биржи, свидетельствуют данные торгов. Основные индексы росли почти на 0,5% после снижения на открытии торгов на 0,89%.

По данным на 10:22 мск, индекс Мосбиржи перешел к росту и поднимался на 0,01%, до 2 604,72 пункта, индекс РТС рос также на 0,01%, до 1 001,92 пункта. К 12:02 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 617,32 пункта (+0,49%), индекс РТС составлял 1 006,77 пункта (+0,49%).

На открытии торгов, согласно данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,89%, до 2 581,43 пункта, опустившись ниже 2 600 пунктов впервые с 9 апреля 2025 года. Индекс РТС также снижался на 0,89% - до 992,96 пункта, опустившись ниже 1 000 пунктов впервые с 10 апреля 2025 года.