Сотрудничество РФ и ОПЕК показывает важность диалога для будущего нефтяного сектора

Директор исследовательского отдела ОПЕК Айед аль-Катани подчеркнул, что техническое сотрудничество между организацией и Россией является бесценным ресурсом для всех заинтересованных сторон

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и ОПЕК провели сегодня в режиме видеоконференции шестую техническую встречу в рамках Энергетического диалога "ОПЕК - Россия", где участники обсудили тенденции на нефтяном рынке. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в X.

"Шестое техническое заседание в рамках Энергетического диалога "ОПЕК-Россия" состоялось сегодня в формате видеоконференции. Участники встречи обменялись мнениями о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденциях на нефтяном рынке, а также обсудили последние события, связанные с экологической тематикой в преддверии COP30", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в своей вступительной речи директор исследовательского отдела ОПЕК Айед аль-Катани подчеркнул, что техническое сотрудничество между ОПЕК и Россией является бесценным ресурсом для всех заинтересованных сторон и демонстрирует важность обмена информацией, прозрачности данных и диалога для будущего глобального нефтяного сектора.