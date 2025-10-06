Мантуров: нацпроект по биоэкономике внесут в президиум совета при президенте

Это произойдет в ноябре, уточнил первый вице-премьер РФ

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Нацпроект по биоэкономике проработан и будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках выставки "Биопром".

"На прикладном уровне подходы для освоения био-компетенций в интересах человека консолидирует профильный национальный проект. Он детально проработан и в ноябре будет внесен в президиум совета при президенте по стратегическому развитию", - сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что РФ необходимо формировать научно-производственные заделы во всех звеньях цепочки создания биопродуктов. "Будем это делать с опорой на собственные возможности, но полностью открыты и для кооперации с иностранными партнерами. Неспроста наша страна занимает активную позицию в работе по биоэкономике на площадках БРИКС и "большой двадцатки", - отметил первый вице-премьер.

Несмотря на то, что отрасль новая, Россия обладает базовыми элементами: хорошие стартовые позиции наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, по линии промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Кроме того, есть заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны, добавил Мантуров.

В России исследованиями, связанными с биоэкономикой, занимаются 47 институтов, а кадры с профильным биотехнологическим образованием готовят 89 вузов. Дальнейшее развитие научно-технологического блока будет реализовываться при участии "Курчатовского института".

"В производственной части, необходимо оперативно консолидировать существующие бионаправления и сгруппировать секторы экономики по продуктам потребления. Это позволит определить наиболее востребованные технологии. И сфокусировать на их разработке бюджетные возможности, а также ресурсы институтов развития. Кроме того, учитывая специфику отрасли, важным рычагом ее роста являются венчурные инвестиции. Нужно взращивать стартапы и малые технологические компании. А далее уже средний и крупный бизнес смогут конвертировать их идеи в серийное производство", - добавил Мантуров.