В ЦБ отметили продолжение роста российской экономики

После очень значительного увеличения спроса в предыдущие два года, в 2023-2024 годах, темп роста 2025 года более сдержанный, отметил зампред Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экономический рост в России в 2025 году продолжается, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"В 2025 году экономический рост продолжается. После очень значительного увеличения спроса в предыдущие два года, в 2023-2024 годах, темп роста 2025 года более сдержанный. Это необходимо для того, чтобы производственные возможности смогли догнать убежавший вперед за предыдущие годы спрос", - пояснил Заботкин.

На эту задачу, по его словам, работают и инвестиции в новые мощности, которые сохраняются на исторически рекордных уровнях в этом году, и оптимизация, рационализация производственных цепочек, и решение компаний по улучшению организации производства. "И, что не менее важно, переток рабочих рук на наиболее востребованные направления, где они могут дать наибольший вклад в конечный экономический результат в наш ВВП", - добавил зампред ЦБ.