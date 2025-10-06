ЦБ считает важным "подвести черту" под периодом инфляции выше цели

Это необходимое условия для снижения ключевой ставки, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России считает важным "подвести черту" под периодом инфляции выше целевого уровня, это необходимое условия для снижения ключевой ставки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Высокая инфляция последних лет - это очень осязаемая проблема. Мы считаем важным подвести черту под этим периодом инфляции выше целевого уровня (4% - прим. ТАСС). Это является и необходимым условиям для продолжения снижения ключевой ставки, уменьшения жесткости нашей ДКП", - сказал Заботкин.

Он напомнил, что, согласно июльскому прогнозу регулятора, стабилизация инфляции на уровне 4% в следующем году сможет быть достигнута при средней ключевой ставке в диапазоне 12-13% с дальнейшим понижением.