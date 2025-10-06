Самообеспеченность России семенами отечественной селекции приблизится к 70%

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил, что там, где раньше полностью применялась продукция иностранной селекции, уверенно начинают внедряться отечественные семена

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Самообеспеченность РФ семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизится к 70%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Продолжается большая работа по развитию нашей собственной селекции. Предусмотрен целый спектр мероприятий, направленных на стимулирование научных разработок и тиражирование этой продукции. Результаты есть. Для сравнения, в 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%. В 2024 году он превысил 67%. Но вот по итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции", - сказал Патрушев.

Он отметил, что там, где раньше полностью применялась продукция иностранной селекции, уверенно начинают внедряться отечественные семена. "Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а сахарной свеклы семян у нас вообще не было своих. А на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делаются нашими собственными семенами", - добавил Патрушев.

Вице-премьер подчеркнул, что также в России значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.