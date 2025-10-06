Россия будет применять спецсамолеты для увеличения осадков в регионах с засухой

В 2025 году такой самолет работал в Ставропольском крае, что позволило показать "наивысшую урожайность", отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия будет распространять практику применения специальных самолетов для искусственного увеличения осадков в регионах, которые подвержены засухе. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вице-премьер отметил, что в России появляются способы эффективно отвечать на погодные вызовы, в том числе за счет применения специальных самолетов для искусственного увеличения осадков.

В текущем году такой самолет работал в Ставропольском крае, что, по словам Патрушева, позволило показать "наивысшую урожайность".

"В других регионах юга, где самолет не работал, там была засуха, а на Ставрополье все было достаточно неплохо. Данную практику, я думаю, будем тиражировать по субъектам, которые подвержены у нас засушливым явлениям", - добавил вице-премьер.