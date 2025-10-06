Горелкин: зависимость от гаджетов вызывает киберхондрию

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике отметил, что для самостоятельной постановки диагноза люди используют генеративные технологии, в том числе "профессиональные"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Склонность некоторых людей ставить себе диагноз по симптомам, описанным в интернете (киберхондрия), является большой проблемой. Это отклонение в том числе вызывается зависимостью от гаджетов и интернет-технологий, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") на пресс-конференции в ТАСС.

"[Зависимость от гаджетов, интернета и социальных сетей] порождает сегодня много психических отклонений. Например, киберхондрию, - сказал депутат. - Это довольно большая проблема. Я общаюсь с врачами. Врачи констатируют, что все больше и больше к ним приходят люди, которые уже пришли с диагнозом - врач либо подтверждает [его], либо не подтверждает".

Горелкин отметил, что для самостоятельной постановки диагноза люди используют генеративные технологии, в том числе "профессиональные". В качестве примера парламентарий привел одну из платформ, которая используется в сфере медицинского образования.