Минфин предложил выплачивать полную стоимость ремонта по ОСАГО без учета износа

Согласно статистике, большинство автовладельцев выбирают получение компенсации деньгами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Переход права выбора формы компенсации по ОСАГО (денежные средства или ремонт) от владельца транспортного средства к страховщику должен подразумевать полную стоимость восстановления автомобиля, без учета износа деталей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков во время парламентских слушаний по законопроекту о реформировании натуральной формы возмещения в рамках ОСАГО.

По его словам, статистика показывает, что в большинстве случаев владельцы автомобилей предпочитают получать компенсацию деньгами. В законопроекте предлагается в случае, если ремонт окажется дороже полученной выплаты, в последующем доплачивать разницу. Однако, "есть инструментальное затягивание, гражданин может плюнуть и не связываться, получить минимальную выплату, а потом за дополнительными просто не пойти, потому что это сложно", обратил внимание замминистра.

"Нужно смотреть на это объективно, правильно было бы гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа. Если мы забираем у гражданина право выбирать - износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме. Сразу выплачивать полную сумму с учетом повреждений без вычета износа", - заявил Чебесков.

Он пояснил, что при действующей системе страховые выплаты рассчитываются с учетом износа деталей автомобиля, что значительно уменьшает сумму компенсации.