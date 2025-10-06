Цена бензина АИ-92 на бирже обновила рекорд

Показатель поднялся выше 74 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на сегодняшних торгах продолжила рост, обновив очередной рекорд и поднявшись выше 74 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах подорожал на 0,46% - до 74,202 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,72% - до 79,781 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 0,53% - до 71,33 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля также прибавила на сегодняшних торгах 0,42% и поднялась до 70,362 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - выросла на 0,12%, до 77,407 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подорожал за день на 2,64% - до 23,073 тыс. рублей за тонну. Также стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 2% - до 76,68 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на сегодняшних торгах на 0,76% - до 19,881 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям.