Губернатор Ставрополья: краю на развитие инфраструктуры нужно 150 млрд рублей

Для реализации этой цели нужна реализация предложения по введению инфраструктурного сбора, отметил Владимир Владимиров

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 150 млрд рублей необходимо Ставропольскому краю до 2030 года на развитие инфраструктурных проектов, сообщил на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Мы должны ежегодно улучшать качество жизни населения в опорных пунктах. В Ставропольском крае их 30 - необходимо 6 млрд в год [на улучшение инфраструктуры]. Фактически, до 2030 года мы должны 150 млрд где-то найти", - сказал он.

Владимиров подчеркнул, что для реализации этой цели нужна реализация предложения по введению инфраструктурного сбора. Он попросил Минфин поддержать эту инициативу. "Сегодня ваше министерство единственное осталось, кто не поддерживает этот эксперимент. Мы прошли эксперимент с туристическим сбором, инфраструктурный сбор тоже осилим - это 5% на весь рынок инфраструктуры, <…> 5 млрд в год мы можем получать дополнительно на развитие инфраструктуры [за счет инфраструктурного сбора]", - добавил губернатор.

Врио главы Козельского муниципального округа Калужской области Елена Слабова, в свою очередь, подчеркнула, что развитие инфраструктуры остается важным вопросом и для сельских территорий. По ее словам, программа комплексного развития сельских территорий предполагает и непосредственное участие граждан. "Для Козельского [муниципального округа] уже разработан такой план и над его разработкой трудились не только специалисты, но и наши жители, участвующие в <…> опросах, собраниях. В настоящее время наш план проходит конкурсный отбор на получение субсидий - мы надеемся пройти его и уже в следующем году приступить к реализации", - сказала Слабова.