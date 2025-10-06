В аэропорту Сочи задержали 16 рейсов

На запасных аэродромах остается один рейс

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. В международном аэропорту Сочи задержали 16 рейсов на вылет после ночных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 01:18 мск понедельника до 07:02 мск.

"В аэропорту Сочи рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. На 14:20 мск текущего дня четыре из пяти воздушных судна, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, обслужены и отправлены в города назначения. На запасных аэродромах остается один рейс - N4514, ориентировочное время прибытия в 18:10 мск. Задержаны вылеты (более двух часов) 16 рейсов", - говорится в сообщении.

До конца дня запланировано 112 рейсов на прилет и столько же на вылет. Обстановка в аэропорту спокойная, все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов, в терминале аэропорта им также предоставляют матрасы, пледы, коврики и дополнительные сидячие места для комфортного размещения.