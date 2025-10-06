Глава Бурятии предложил использовать при расчете бюджета данные ФНС о работающих

Алексей Цыденов назвал эти показатели более актуальными

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) о работающем населении могут быть использованы вместо данных Росстата при расчете бюджетных параметров, так как они более актуальны. Такое мнение высказал на парламентских слушаниях в Совете Федерации "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"При формировании бюджета учитывается статотчетность Росстата по МРОТчикам, Росстат работает с отчетом два года, то есть интервал двухлетний, не берется текущий только за два года. <...> Росстат делает опрос предприятий всех сфер экономики: металлургического завода, пекарни, слесарного цеха - всех, и на этой основе дальше формулами считается, какой объем у нас бюджетных МРОТчиков. И от этого сильно плывут цифры, <...> от этого зависит сильно объем тех решений, которые Минфин принимает по поддержке всех зарплатных мероприятий. Поэтому предложение о том, чтобы брать не данные Росстата, а данные Федеральной налоговой службы, поскольку <...> полностью все данные <...> у ФНС есть", - сказал он.

Он отметил, что в Республике Бурятия расчетное количество получателей МРОТ, по данным Росстата на 2025 год, составляет 27 тыс. человек, при этом фактически их - более 39 тыс. человек, расчетное количество получателей МРОТ на 2026 год - 18,7 тыс., по факту - 44 тыс. человек.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России составит 27 093 рубля.