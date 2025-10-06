Землю Ходорковского и Лебедева по иску ФССП обратили в доход государства

Речь идет о земельном участке бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, который фактически принадлежит экс-главе компании

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы обратил в доход государства земельный участок экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и бывшего руководителя финансового объединения Menatep Платона Лебедева по иску Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России о взыскании земли, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковое заявление удовлетворить - обратить земельный участок в доход государства", - огласила решение судья Елена Боярникова.

Речь идет о земельном участке бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, который фактически принадлежит Ходорковскому. Иск был подан начальником отдела по исполнению особо важных исполнительных производств. Представители ответчиков не явились на заседание.

Земельный участок находится в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области.

27 августа ФССП подала в Мещанский суд Москвы иск к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву о взыскании имущества должников, находящегося у третьих лиц. Мещанский суд Москвы летом прошлого года постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского и Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Следствием было установлено, что на счетах 12 компаний находятся денежные средства Ходорковского и Лебедева, в связи с чем Генпрокуратура потребовала их обращения в доход государства.

В отношении экс-главы ЮКОСа Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения Menatep Лебедева расследовались два уголовных дела. По первому из них в мае 2005 года они были приговорены Мещанским судом Москвы к 9 годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными по статьям о хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, приговорив их к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом наказания, назначенного по первому приговору. Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. 23 декабря 2015-го его вновь заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.