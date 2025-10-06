Замминистра Шойтов: спрос на кадры в области IТ-безопасности возрастет

Заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций также заявил, что ИИ доверят решать достаточно простые традиционные задачи в области ИБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проблема дефицита высококвалифицированных кадров в области IТ-безопасности станет очень острой в ближайшее время, спрос на таких специалистов возрастет. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникаций Александр Шойтов, выступая на церемонии открытия специализированной лаборатории по кибер- и информационной безопасности в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

"В ближайшее время наиболее остро встанет вопрос дефицита высококвалифицированных кадров в области IТ-безопасности. Мы достаточно долго занимались этой проблемой, анализировали. Одним из трендов времени является внедрение искусственного интеллекта: он встраивается и в программы, и в оборудование, и в систему информационно-безопасности. Следующий этап - ИИ доверят решать достаточно простые традиционные задачи в области ИБ. А вот спрос на высококвалифицированные кадры возрастет", - сказал заместитель министра.

Лабораторию по кибер- и информационной безопасности на базе ядерного университета открыл один из ведущих российских разработчиков ПО против киберугроз - компания UserGate.

"Информационная безопасность - ключевой фактор стабильного развития страны, что сегодня очевидно для всех. Создание профильных лабораторий по кибербезопасности в вузах становится нормой и хорошим примером консолидации государства, бизнеса и вуза. Надеемся, что лаборатория МИФИ вырастет в академический центр компетенций по технологиям кибербезопасности, полезный для всего региона и страны", - сказал Шойтов.

Оборудование лаборатории позволит применять практико-ориентированный подход к обучению квалифицированных ИБ-специалистов. Ежегодно около 100 студентов смогут получать в лаборатории знания и навыки по вопросам безопасности компьютерных сетей и интеграции программно-аппаратных средств защиты информации. По словам директора академии UserGate Маргариты Зайцевой, для студентов МИФИ будет предложена специальная стипендиальная программа. Также каждый желающий сможет пройти в компании практику, а лучшие студенты - по результатам отбора - оплачиваемую стажировку.

UserGate - один из крупнейших российский разработчиков программного обеспечения и микроэлектроники. Компания создает системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик.