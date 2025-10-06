Яровая призвала как можно скорее разработать профстандарт в сфере биоэкономики

В ближайшее время биоэкономика станет "самым важным направлением в экономике страны", отметила вице-спикер Госдумы

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель парламентской комиссии по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая предложила разработать профессиональный и образовательный стандарты для специалистов в сфере биоэкономики.

"Некоторые вузы уже ввели биоэкономику, а профстандарта и образовательного стандарта нет. Самое худшее сейчас - что-то назвать правильно, красиво и наполнить неправильным содержанием. Предлагаю разработать профессиональный стандарт - специалист в сфере биоэкономики. Это должно быть сделано в самый короткий период", - сказала Яровая на главной стратегической сессии форума "Биопром".

Депутат напомнила, что президент РФ Владимир Путин своим указом определил биоэкономику "как одно из основных направлений обеспечения технологической независимости страны". "Отличительная особенность нашего президента, что он всегда выбирает стратегические приоритеты, которые потом позволяют нам идти к лидерству. У нас было очень много проблем, из которых мы вышли только благодаря тому, что вовремя были определены национальные приоритеты", - отметила вице-спикер Госдумы.

Она также подчеркнула, что в ближайшее время биоэкономика станет "самым важным направлением в экономике страны" и в реализации национальной стратегии повышения качества жизни и долголетия.