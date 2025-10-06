Минфин выплатил купон по евробондам на 6,9 млрд рублей

Срок погашения был установлен в 2042 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2042 году на сумму 6,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 6,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.