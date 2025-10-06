Госсовет: порядок взносов за неработающих граждан нуждается в уточнении

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров считает, что это позволит исключить из их числа неформально занятых

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядок выплат из бюджетов регионов России за официально неработающих граждан нуждается в уточнении, которое позволит исключить из их числа неформально занятых. Такое мнение высказал губернатор Ставропольского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров.

"В Ставропольском крае <...> порядка 1,5 млн человек являются неработающим населением. <...> [Из них] порядка 350 тыс. человек - люди, которые находятся в возрасте от 23 до 60 лет, которые [на самом деле] работают. <...> То есть фактически 5 млрд рублей мы платим за тех людей, которые работают. <...> Налоговой инспекции <...> необходимо вместе с прокуратурой, с МВД на 50% сократить неработающее население в год", - сказал он.

Также губернатор Костромской области Сергей Ситников отметил, что решить эту задачу возможно при взаимодействии нескольких госструктур. "[В стране есть] люди, которые получают реальные доходы, [они находятся] в сговоре с работодателем и ничего не отдают стране, не отдают своим гражданам. В этой связи убедительно прошу рассмотреть задачу не только для Министерства труда и социальной защиты, а для налоговой службы, для МВД, потому что это латентные формы правонарушений. И если сегодня три федеральные структуры этим вопросом займутся, с обязательной поддержкой губернаторов, мы эту проблему разрешим, разрешим серьезно", - добавил он.