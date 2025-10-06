Маркировка очистила рынок лекарств от фальсификата и некачественной продукции

В системе была заблокирована 881 серия некачественных лекарств и 6 млн БАД с металонином и симетиконом, отмечает Минпромторг

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Маркировка полностью очистила российский рынок лекарств от фальсификата, контрафакта и некачественной продукции. Об этом говорится на стенде Минпромторга РФ в рамках выставки "Биопром", передает корреспондент ТАСС.

Благодаря маркировке в 11 раз выросло количество легальных импортеров БАД и в 3 раза увеличилось число их легальных производителей. Нелегальных препаратов было выявлено на 1,1 млрд рублей.

В системе маркировки была заблокирована 881 серия некачественных лекарств и 6 млн БАД с металонином и симетиконом.

Обязательная маркировка лекарств была введена с 1 июля 2020 года. Блокировка просроченных и нелегальных лекарств на кассах начала осуществляться с 1 июня 2025 года.

Форум "Биопром" проводится 6-7 октября в Геленджике. Целями форума являются создание диалога между разработчиками технологий, производителями и властью, популяризация отечественных технологий и их продвижение на глобальных рынках, а также развитие сотрудничества с международными инвесторами и научными центрами.

В рамках события планируется проведение ряда стратегических сессий, рабочих групп и экспертных советов, охватывающих четыре направления: инновационные технологии в медицине и фармацевтике, передовые разработки в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, новые источники сырья, рецептур в косметике и парфюмерии, переработка отходов и зеленые практики. ТАСС - генеральный информационной партнер "Биопрома".