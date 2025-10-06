"Лента" прекращает сотрудничество с производителем Vanish и Tiret

Торговая компания считает условия Reckitt непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российская розничная торговая компания "Лента" прекращает сотрудничество с производителем Reckitt, которому принадлежат бренды Vanish и Tiret. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"«Группа Лента» прекращает сотрудничество с производителем Reckitt (бренды Vanish, Tiret, Calgon, Air Wick и другие)", - сказано в сообщении.

Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества. Так, "Лента" считает условия, на которых настаивает производитель, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ретейлера, отметили в пресс-службе.

Речь идет о модели "net-net", которая предполагает отказ от бонусов, выплачиваемых торговой сети поставщиком.

Компания начала переход на такую модель в 2024 году.

По данным пресс-службы, поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на "net-net", несмотря на многомесячные переговоры и попытки достичь компромиссного решения, что привело руководство сети к решению разорвать деловые отношения. Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы, сказано в сообщении.

Компания заменит продукцию Reckitt отечественными товарами, которые аналогичны по качеству и при этом обеспечивают справедливую стабильную цену для покупателя за счет сбалансированных и прозрачных условий сотрудничества ретейлера и поставщика.