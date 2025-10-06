Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

Она поднялась до $3 980 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 980 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:36 мск, цена драгметалла достигла $3 980,2 за унцию (+1,74%), обновив исторический максимум.

По состоянию на 17:46 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 982 за тройскую унцию (+1,79%). В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $48,58 (+0,32%).

Ранее ночью стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 950 за тройскую унцию.