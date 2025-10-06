Лула да Силва призвал к отмене тарифов США на бразильские товары

Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился 30 минут

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили возможный пересмотр тарифных мер Белого дома. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бразильского правительства.

"Президент Бразилии призвал к отмене 40-процентной надбавки на бразильские товары и ограничительных мер, применяемых в отношении бразильских чиновников", - говорится в тексте. В пресс-службе добавили, что "два лидера общались в дружеской обстановке", разговор продлился 30 минут.

"Президенты договорились о личной встрече в ближайшее время. <...> Лула да Силва поднял вопрос о возможной встрече на саммите АСЕАН в Малайзии", - отметили в ведомстве.

США ввели тарифы на бразильские товары в начале августа. На ряд статей экспорта в США размер пошлин достигает 50%, к ним относятся в первую очередь кофейная и мясная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Бразильский лидер в июле обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что власти республики смогут добиться пересмотра пошлин путем переговоров.