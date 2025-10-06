Bloomberg: ЕС может ввести санкции против рублевого стейблкоина A7A5

Возможные ограничения затронут участие юридических лиц в ЕС в транзакциях с токеном

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против привязанного к рублю стейблкоина А7А5. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

По его информации, возможные ограничения затронут участие юридических лиц в ЕС в транзакциях с токеном. Отмечается, что Евросоюз также намерен наложить санкции на несколько банков в России, Белоруссии и Центральной Азии за обеспечение криптовалютных транзакций с A7A5.

30 сентября стейблкоин А7А5 с привязкой к рублю получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива (ЦФА). Российские импортеры и экспортеры могут использовать его как средство платежа для трансграничных расчетов. Первая пилотная сделка с использованием А7А5 уже состоялась. Российские экспортеры и импортеры могут применять стейблкойны для своих транзакций через оператора информационной системы "Токеон", входящего в группу ПСБ, сообщили тогда в пресс-службе компании информсистемы.