Рынок биотехнологических изделий в РФ к 2030 году может достичь 700 млрд рублей

К 2036 году его объем может составить 1 трлн рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Объем рынка биотехнологической продукции в России, как ожидается, достигнет 700 млрд рублей к 2030 году и 1 трлн рублей к 2036 году. При этом есть предпосылки перевыполнить эти цели, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки "Биопром".

"Наша задача по тем документам, которые мы разработали, достичь 700 млрд рынка к 2030 году и к 2036 году попытаться пробить отметку в 1 трлн рублей. Не могу сказать, что это такая сверхамбициозная планка. Мы видим, что, в принципе, те проекты, которые мы сейчас рассматриваем на координационном совете, они нам, скорее всего, позволят перевыполнить эти цели, достичь триллионной отметки гораздо раньше, чем в 2036 году", - сказал он.

Министр уточнил, что реализация этих задача будет увязана с возможностями оказать меры господдержки. "И мы активно сейчас с регионами обсуждаем, какие меры поддержки они могут оказать. Есть целый ряд регионов, у которых готова инфраструктура технопарков, различных сельскохозяйственных территорий, с технопарками совмещенных, например, в Белгороде, в других регионах, которые, уверен, тоже дадут такой дополнительный импульс росту биотехнологического рынка в нашей стране", - подчеркнул глава Минпромторга.

Ранее Алиханов заявлял, что рынок биотехнологической продукции в России по итогам 2024 года составил 440 млрд рублей, но есть потенциал для дальнейшего роста.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.