Глава Минэнерго призвал брать участников военной операции на работу в IТ-сектор

Сергей Цивилев также рассказал об интересе к российским IТ-решениям в топливно-энергетическом комплексе со стороны разных государств

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обратился к бизнесу с просьбой активно привлекать к работе в IT-сфере специалистов, возвращающихся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

"Я прошу очень внимательно смотреть на этих людей и привлекать их сейчас, сегодня, в свою работу. Они уже доказали свой профессионализм и преданность делу. И они еще многое могут сделать. Этот дух дважды победителей очень важен", - сказал он на открытии отраслевой конференции для IТ-специалистов нефтегазового сектора Byteoilgasconf.

Цивилев также рассказал об интересе к российским IТ-решениям в топливно-энергетическом комплексе со стороны разных государств. "В какую страну я бы ни приехал, у всех огромный интерес к нашим решениям, в том числе в области кибербезопасности. Нашим партнерам интересен наш опыт", - сообщил он.

Министр напомнил, что IT-технологии важны для нефтегазового сектора, в частности, при разработке трудноизвлекаемых запасов. "Мы уже приступили к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти. Технологии становятся все более сложными. Если раньше мы работали на глубине 2 000 метров, то сейчас - на глубине 4 000 метров. Эффективно работать в этих условиях невозможно без создания цифровых двойников", - сказал Цивилев.