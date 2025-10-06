"Газпром" назвал малореалистичным доведение Европой запасов газа к зиме до 90%

Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться, отметили в холдинге

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться, а в случае сильных или долгих морозов газоснабжение потребителей в регионе может быть поставлено под угрозу из-за недостаточной заполненности газовых хранилищ (ПХГ). Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей", - сказано в сообщении.

Так, с наступлением первых заморозков 1-2 октября европейские хранилища в первый раз в текущем осенне-зимнем сезоне перешли к нетто-отбору (суммарный уровень отбора из ПХГ превышает объем закачки). Однако ПХГ Европы заполнены только на 82,7%, и доведение этого показателя до целевого - 90% - становится малореалистичной задачей, отмечают в российском холдинге.

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 4 октября, объем активного газа в подземных хранилищах Европы составил 83,8 млрд куб. м. Это на 12,8% (или 12,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад, и только седьмой результат на эту дату за историю наблюдений", - добавили в "Газпроме".

Германия, располагающая крупнейшими в Европе мощностями хранения газа, начала нетто-отбор при уровне заполненности всего лишь 76,3%. Австрия, которая входит в пятерку стран по объему мощностей хранения, - при уровне 84,9%.

При этом в прошлом году европейские ПХГ тоже перешли в нетто-отбор в начале октября, но при показателях заполненности в 94,3% (96,1% в Германии, в Австрии - 92,7%).

Ранее ТАСС сообщал, что запасы газа в хранилищах Европы на конец сентября составили 82,66% (на 6,98 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет) против 94,4% годом ранее. По итогам прошедшего месяца в них находилось 91,1 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища Европы с начала летнего сезона превысила 54 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме.