Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Поддержку акциям оказывало благоприятное сочетание ослабленного рубля и дорожающей нефти, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 1,69%, до 2 648,5 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,34% - до 1 005,22 пункта. Курс юаня снизился на 1,7 коп. до 11,47 руб.

"Индекс Мосбиржи, переписав минимумы с конца 2024 года, перешел к отскоку над 2 600 пунктами. Подъем наблюдался на нейтральном новостном фоне - инвесторы подбирали подешевевшие акции и обращали внимание на отдельные истории, например, на золотодобытчиков, которые отыгрывали очередные исторические ценовые рекорды желтого металла выше $3 900. Поддержку акциям сегодня оказывало благоприятное сочетание ослабленного рубля и дорожающей нефти", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Россети Ленэнерго" (+5,2%), скорее всего, уже в ожидании положительных финансовых результатов и дивидендов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-3,1%), возможно, в связи с тем, что новость о программе обратного выкупа банком акций рынком уже отыграна.

Прогноз на 7 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на вторник - 82-84 руб. за доллар США и 11,4-11,8 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 октября - 2 600 - 2 700 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 руб., 96-98 руб. и 11,5-11,9 руб. соответственно.