Финансирование бесплатного горячего питания в школах может вырасти на 15%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Планируемое финансирование бесплатного школьного питания в школах в 2026 году вырастет на 15%. Об этом на заседании комитета Госдумы по просвещению заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"[Планируемый проект бюджета подразумевает] крупное увеличение на организацию бесплатного горящего питания для учащихся первых и четвертых классов: в 2026 году - на 9,8 млрд рублей, а в 2027 году - на 9,2 млрд рублей. Обратите внимание, что в процентном отношении рост составит порядка 15%", - сказал он.

Ранее в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы планируемая сумма на организацию бесплатного горячего питания для школьников, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 2026 году превысила 1 млрд рублей.