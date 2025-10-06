На форуме InRussia представят электромобиль "Атом"

В 2026 году этот автомобиль станет одним из новых электромобилей для такси Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Компания Росатом представит электромобиль "Атом" на Международном форуме-выставке InRussia, который пройдет с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо". В 2026 году этот автомобиль станет одним из новых электромобилей для такси Ставрополья, сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Григорий Мельников.

"У нас на форуме [Международном форуме-выставке InRussia] будет представлен автомобиль "Атом". На Ставрополье заходит группа компаний с электромобилями в качестве такси, они также будут совместно работать с электрозаправочной станцией. Это компания "Росатом", - сообщил Мельников.

По его словам, до конца года в крае также установят 40 быстрых зарядных станций. "В 2025 году правительством Российской Федерации также планируется предоставлять субсидии регионам на развитие зарядной инфраструктуры, в их числе также Ставропольский край. Планируем с инвесторами до конца 2025 года установить до 40 быстрых зарядных станций", - добавил спикер.

Проект российского электромобиля реализует АО "Кама", технологическим партнером является Росатом. В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации электромобиля на старте производства составит 65-70%.