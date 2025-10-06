Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак Coco Chanel, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, заявка была подана в ноябре 2024 года из Швейцарии от "Шанель САРЛ". Заявка была зарегистрирована в октябре текущего года, срок истечения действия товарного знака - десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию, а именно в ноябре 2034 года.

Заявка регистрируется по двум классам (№ 35 и № 44) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - торговые и рекламные услуги, связанные с продажей и продвижением косметики, одежды и аксессуаров, а также оказание услуг по уходу за красотой, включая салоны, косметологов и эстетические процедуры.

С конца 2024 года "Шанель САРЛ" подала в Роспатент порядка 26 заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них - названия компании на русском и английских языках, коллекций ювелирных украшений, духов и косметики. Также есть две заявки на регистрацию внешнего вида парфюмерных флаконов.

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.