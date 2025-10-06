Некоторые выплаты военным проиндексировали на 7,6%

Ранее уровень индексации планировался на отметке 4,5%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ постановило проиндексировать отдельные выплаты военным на 7,6% вместо 4,5%, как было ранее. Это следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Таким образом, правительство скорректировало первоначально планировавшийся уровень индексации в сторону увеличения. Согласно документу, повышение выплат затронет не только действующих военнослужащих, но сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, а также тех, кто проходит или проходил военные сборы или находится в добровольческих формированиях.