Котяков: в России безработица будет находиться на минимальных отметках

Министр труда и социальной защиты подчеркнул, что сейчас главная цель кадровых центров - как можно скорее подобрать работу для соискателя

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в РФ сейчас находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне, возможны незначительные колебания. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Безработица находится на минимальных отметках, и в ближайшее время останется на этом уровне. Колебания возможны, но в целом ситуация будет на стороне соискателя. Вот, например, в августе уровень безработицы снизился до 2,1% с учетом высокой доли сезонных работ в этот период", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас главная цель кадровых центров - как можно скорее подобрать работу для соискателя, помочь ему сформировать собственный источник трудового дохода и включить его в экономику.

"Ситуация на рынке труда - демографически обусловлена, поэтому у предприятий сохраняется довольно высокая потребность в кадрах, а это значит у тех, кто задумывается о смене работы, есть возможность выбора. Поэтому основные усилия кадровых центров направлены как раз на то, чтобы помочь человеку оперативно найти работу, поддержать соискателя еще на том этапе, когда он столкнулся с риском увольнения или начал задумываться о смене карьерной траектории. То есть, и в этой сфере переходим на проактив", - отметил Котяков.

Полный текст интервью будет опубликован 8 октября в 11:00 мск.