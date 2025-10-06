Глава Минтруда оценил число занятых в теневом секторе россиян в 5 млн

Многие из таких граждан продолжают получать социальные пособия как безработные, отметил Антон Котяков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Потенциальная численность россиян, занятых в теневом секторе экономики, составляет в 2025 году примерно 5 млн человек. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил в интервью РБК.

"У нас достаточно высокий показатель теневой занятости, с которым нам нужно работать - более 5 млн человек. Среди регионов самая напряженная ситуация традиционно на Северном Кавказе. В перечне субъектов, на которые мы обращаем особое внимание, - Ингушетия, Дагестан, но есть еще несколько субъектов - Тува, Калмыкия", - сказал он.

Котяков уточнил, что это проблема не только рынка труда, "этот вопрос несколько шире". Он напомнил, что весь спектр государственных мер поддержки позволяет человеку выйти на рынок труда и формировать собственный источник дохода. "А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что "мне не надо, я готов жить на детское пособие"? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики, которые добросовестно трудятся, платят налоги, должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации", - отметил министр.

В РФ в рамках единого пособия уже ввели минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости, - четыре минимальных размера оплаты труда в год.

"Как правило, такой доход формирует неполная, эпизодическая занятость. Наша задача - создавать условия для более системного участия в рынке труда. Когда мы говорим о теневом секторе экономики, то чаще всего люди трудоустроены, но весь заработок, весь фонд заработной платы не показывается официально. Соответственно, вводя такую планку по доходу, мы в том числе стимулируем людей к выходу из теневого сектора", - подытожил он.