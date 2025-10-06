В Петербурге на газовом форуме состоится более 110 мероприятий

В этом году его проведут сразу на трех площадках

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Свыше 110 мероприятий, в том числе конференции, круглые столы, семинары-совещания, запланировано в рамках XIV Петербургского международного газового форума (ПМГФ), который открывается 7 октября. В этом году мероприятие проведут сразу на трех площадках, следует из данных на сайте форума.

"C 7 по 10 октября 2025 года в Санкт-Петербурге состоится XIV Петербургский международный газовый форум (ПМГФ). Мероприятие пройдет сразу на трех площадках: в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", отеле Hilton St. Petersburg Expoforum, а также новом деловом пространстве - Лахта Центре. <…> В рамках деловой программы ПМГФ-2025 пройдет более 110 мероприятий: конференции, круглые столы, семинары-совещания", - сообщают организаторы.

Среди технических направлений программы - геологоразведка, добыча и транспортировка газа, газораспределение и газопотребление, подземное хранение, технологии и продукты переработки природного газа. Также на форуме будут затронуты вопросы международного сотрудничества со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки, устойчивого развития и технологического суверенитета, новые инструменты для цифровой трансформации и автоматизации газовой отрасли. В этом году программа дополнится также тематическим направлением, посвященным правовому регулированию в газовой отрасли.

Впервые в деловую программу ПМГФ включена Стратегическая сессия по освоению континентального шельфа. На мероприятии обсудят актуальные темы, включая реализацию шельфовых проектов и основные вызовы, стоящие перед компаниями, которые занимаются обустройством и разработкой морских месторождений. Ключевым событием форума станет Пленарное заседание "Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации", которое состоится 9 октября. Ежегодно в пленарном заседании участвуют руководители крупнейших российских и международных компаний.

Традиционно в дни Форума будет организован Молодежный день - руководители международных нефтегазовых корпораций встретятся с талантливыми студентами профильных вузов для обсуждения перспектив развития газовой промышленности. Также в рамках ПМГФ состоится конкурс "Нефть и Газ 5.0", который помогает выявить эффективные цифровые проекты предприятий.

В 2024 году форум собрал более 34 тыс. участников из 54 стран. В ходе сессий, конференций и круглых столов состоялось около 800 выступлений профессионалов отрасли. Ежегодно в рамках ПМГФ заключаются стратегические соглашения о партнерстве, которые способствуют запуску и реализации масштабных проектов.