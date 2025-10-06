Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

ВЦИОМ ранее представил результат опроса, согласно которому большинство россиян не поддержали идею введения налога для граждан без работы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава Минтруда Антон Котяков не поддерживает инициативу введения в России налога на тунеядство. Об этом он сообщил в интервью РБК.

"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", - сказал он.

Ранее ВЦИОМ представил итоги телефонного опроса, согласно которым большинство россиян не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Так, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948-1967 годы рождения) мнения разделились: 44% поддержали налог, 47% - нет.