"Сбераналитика": внутренний туризм принес экономике 1,4 трлн рублей в 2025 году

По данным исследования, за восемь месяцев россияне были в поездках по стране 123 млн раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Общая сумма расходов туристов внутри России достигла 1,4 трлн рублей с начала 2025 года, выяснили эксперты "Сбераналитики" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

"За 8 месяцев 2025 года россияне были в поездках по стране 123 млн раз - это на 3% больше, чем годом ранее <...>. Летние месяцы стали самыми популярными для путешествий. Общая сумма расходов туристов внутри России достигла 1,4 трлн рублей", - говорится в исследовании.

В июне россияне совершили 17 млн поездок, в июле - 21 млн, в августе - 22 млн. Больше всего туристов выбирали для отдыха Москву (14,1% поездок), Московскую область (13,5%) и Санкт-Петербург (6,5%). В топ-10 регионов популярности у туристов также вошли Краснодарский край (6,4%), Ленинградская область (4,3%) и Республика Татарстан (2,5%). Замыкают рейтинг Свердловская (2,2%), Владимирская (1.9%), Ростовская (1,8%) и Нижегородская (1,7%) области.

По данным "Сбераналитики", среднестатистический турист - это 44-летняя женщина, которая путешествует 5 дней. Без учета оплаты жилья и билетов отдыхающие ежедневно в среднем тратят 2 343 рублей на еду, экскурсии, развлечения и сувениры. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году.

Среди путешественников растет доля людей с высоким доходом: 21% туристов зарабатывает от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, 14% - от 100 тыс. до 140 тыс. рублей, 16% - более 140 тыс. рублей. Доля обеспеченных туристов с доходом более 100 тыс. рублей выросла на 10 процентных пунктов за год.

"Сбераналитика" использует агрегированные и обезличенные данные о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данные из более чем 70 внутренних и внешних источников.