Минтруд до конца года сформирует предложения по перезагрузке маткапитала

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что о деталях пока говорить рано

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Материнский капитал с 1 февраля планируется проиндексировать на 6,8%. При этом до конца 2025 года Минтруд сформирует предложения по перезагрузке этой меры поддержки, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Что касается предложений по перезагрузке материнского капитала - да, действительно, мы до конца года такие предложения сформируем. Но пока о деталях предложений говорить рано", - сказал он.

Котяков отметил, что с 1 февраля маткапитал планируется проиндексировать на уровень фактической инфляции, предварительно, это 6,8%. "Сейчас в расчете межбюджетного трансферта из федерального бюджета мы пока закладываем индексацию по имеющемуся макропрогнозу, но увеличение будет - по фактическому уровню инфляции. Источником материнского капитала является прямое финансирование из федерального бюджета в Социальный фонд", - уточнил он.

Ранее Минтруд сообщал, что в результате индексации в 2026 году материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если семья не использовала маткапитал на первенца. За первого ребенка сумма вырастет до 737,2 тыс. рублей.

О маткапитале

С 2007 года на маткапитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс.

