Рослесхоз: ИИ может начать выявление незаконные застройки в лесах

Наиболее эффективным для этого замруководителя федерального агентства Александр Панфилов назвал сочетание искусственного интеллекта со спутниковыми и беспилотными технологиями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Незаконную застройку в лесах, а также другие нарушения закона, поможет в будущем выявлять искусственный интеллект. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

"Мы начинаем его [ИИ] сейчас экспериментально применять в целом ряде сфер. Дайте нам годик-другой, мы поймем, где это наиболее эффективно. Можно говорить о таксации лесов, можно о выявлении очагов вредителей, можно о выявлении признаков тех или иных нарушений: от незаконной застройки лесных массивов и до незаконной заготовки древесины", - сказал Панфилов.

По его словам, наиболее эффективным станет сочетание ИИ с различными современными дистанционными технологиями, в том числе спутниковыми и беспилотными, а также с наземными вышками и авиацией.