Миронов предложил передавать нераспроданные квартиры в соцаренду

Застройщики смогут избавиться от неликвида, а люди получат крышу над головой, пояснил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает передавать в соцаренду нуждающимся пустующие квартиры, выкупленные государством у застройщиков.

"Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры - по себестоимости, без накруток. <...> И передавать в соцаренду нуждающимся. Таким образом застройщики избавляются от неликвида, а люди получают крышу над головой", - сказал Миронов ТАСС.

Граждане смогут постепенно выкупать у государства это жилье в счет арендных платежей, отметил он. "Это так называемая соцаренда с выкупом - такие программы действуют за рубежом, аналогичную практику нужно внедрять и в России. Тем более что ситуация на рынке жилья к этому давно располагает", - добавил депутат.

По словам Миронова, такой программой могли бы воспользоваться не только малоимущие, но и молодые, студенческие, многодетные семьи, педагоги, медики, работники производств. "Государство через корпорацию "ДОМ.РФ" строит так называемые наемные дома, но их единицы на всю страну. Нужно ускорить процесс, расширять программу", - считает политик.