Сбер: средний уровень финансовой грамотности россиян составил 72,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Средний уровень финансовой грамотности россиян оказался на уровне 72,6%, при этом большинство жителей страны (68%) предпочитают откладывать деньги и только 28% строят долгосрочные финансовые планы. Такие результаты приводятся в исследовании "Сбера" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Как показал опрос, самый высокий уровень финансовых знаний и навыков наблюдается у российских предпринимателей и руководителей - 76,3%. У специалистов этот показатель составил 69,7%, у студентов - 67,6%, у пенсионеров - 67,1%. Больше 30% опрошенных отметили, что сталкиваются с трудностями даже в базовых вопросах управления личными финансами.

28% участников исследования строят долгосрочные финансовые планы на несколько лет вперед, 59% ограничиваются планами на год, а 13% ничего не планируют. Среди предпринимателей и руководителей доля стратегов выше - 37%. При этом люди с доходом более 400 тыс. руб. в месяц в два раза чаще задумываются о будущем, чем респонденты с низким доходом.

Больше половины опрошенных держат деньги в наличных

Самыми популярными инструментами хранения средств остаются депозиты (50%) и накопительные счета (41%). Больше половины опрошенных (53%) предпочитают держать деньги "под рукой" в наличных, 25% инвестируют в недвижимость и золото. В инвестициях на финансовых рынках участвует 31% респондентов, а 7% сообщили, что покупают криптовалюту. Уровень вовлеченности заметно зависит от дохода: почти половина обеспеченных респондентов инвестируют, тогда как среди людей, чей доход ниже, этот показатель составляет 19%.

Основная привычка - контроль расходов

Контроль расходов остается ключевой привычкой россиян: 81% участников опроса внимательно следят за своим финансовым состоянием, 68% предпочитают откладывать деньги, а не тратить, 66% тщательно продумывают покупки. Однако 21% признались в склонности к импульсивным тратам, а среди молодежи восприимчивость к акциям и скидкам достигает 35%.

Исследование проводилось на информационно-просветительском сайте "СберСова" среди 26,5 тыс. человек.