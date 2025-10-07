Объемы перевалки в портах юга России сократились в 2025 году почти на 10%

Показатель за этот период составил 170,7 млн тонн, сообщили в Росморпорте

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Общие объемы перевалки грузов в российских портах Черного, Азовского и Каспийского морей к осени 2025 года сократились почти на 10% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили ТАСС в Росморпорте.

"Объем перевалки грузов в морских портах с выходами в Черное, Азовское, Каспийское моря за восемь месяцев 2025 года составил 170,7 млн тонн, что на 9,8% меньше аналогичного периода 2024 года - 189,2 млн тонн", - говорится в ответе на запрос агентства.

По данным ведомства, объем перевалки нефтепродуктов в экспортном направлении составил 27,8 млн тонн, что на 2,1% меньше аналогичного периода 2024 года, когда было отгружено 28,4 млн тонн. При этом порты региона могут обеспечить перевалку суммарно 84,3 млн тонн нефтепродуктов в год. Речь идет о Туапсе и Новороссийске (здесь находятся наибольшие мощности на 27 и 24,8 млн тонн), портах "Тамань", "Кавказ", "Темрюк", Ейске, Махачкале, Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге.

Кроме того, в Росморпорте подтвердили снижение объемов перевалки зерна в портах Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Тамань, Темрюк, Кавказ, Ейск, Махачкала, Оля, Астрахань. Объем за восемь месяцев 2025 года составил на 51,5% меньше аналогичного периода 2024 года. Перевалка зерновых грузов в июне 2025 года составила 1,3 млн тонн, что на 75% ниже аналогичного периода 2024 года (тогда показатель составил 5,2 млн тонн); в июле - 2,9 млн тонн (снижение на 41,5%); в августе - 5,8 млн тонн (снижение на 16,5%). Сокращение объемов было обусловлено обнулением экспортной квоты в первом полугодии 2025 года.

Ранее в материалах Центробанка появилась информация о том, что летом 2025 года грузооборот южных портов снизился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Банка России, в Азово-Черноморском бассейне это было связано с сокращением перевалки зерна в условиях снижения запасов на внутреннем рынке и охлаждения спроса со стороны импортеров, а также с уменьшением отгрузки нефтепродуктов из-за ремонтных работ на НПЗ.