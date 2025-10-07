Трутнев: Ленский мост окупится за 15-20 лет

Полпред президента в ДФО отметил, что проект обеспечит экономическую интеграцию

ЯКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Срок окупаемости моста через реку Лену в Якутии составит 15-20 лет. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Проект строительства Ленского моста входит в мастер-план Якутска. Мастер-планы дальневосточных городов утверждены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и направлены на улучшение жизни людей на Дальнем Востоке, создание комфортной жизни. Мастер-планы - это стратегия, мы обязаны ей следовать. Кроме того, Ленский мост - проект, который обеспечивает экономическую интеграцию. Срок окупаемости - 15-20 лет. Для такого огромного инфраструктурного сооружения это нормальный рабочий срок. Когда Айсен Сергеевич Николаев этот проект подавал, он доказывал, что мост окупится на поставках грузов и продуктов, которые идут в Якутию по Северному завозу", - сказал Трутнев.

Первую опору Ленского моста высотой 11 м намерены возвести до конца 2025 года. На объекте уже завершена сборка первого коффердама - большого цилиндра шириной до 40 м и высотой 18 м. Технология предполагает доставку собранного цилиндра баржами и его установку на дно реки для создания сухого пространства под водой, что позволяет строителям работать в обычных условиях на дне водоема. Всего коффердамов будет три - каждый будет установлен под пилон будущего моста. Вывод в русло реки намечен на июнь 2026 года, сразу после ледохода. Подобный метод при строительстве мостовых сооружений применяется в российской практике впервые.

"Сроки строительства Ленского моста и график работ сверстаны с учетом наших климатических условий. Никогда в мире в таких условиях, условиях вечной мерзлоты и перепада температуры воздуха на 100 градусов по Цельсию, такие мосты не строились. А этот мост будет в первом десятке в России по протяженности, и он будет построен", - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

О проекте

Проект включен в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Мост позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем и свяжет федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", то есть фактически Восточную часть России с побережьем Охотского моря.

Ожидается, что строительство Ленского моста для Якутии станет новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке.