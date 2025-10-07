В Монголии создали 30-дневный запас бензина и дизельного топлива из России

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страна всегда готова помочь Монголии с топливом

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 7 октября. /ТАСС/. Поставки российского бензина и дизельного топлива в Монголию продолжаются в нормальном режиме, сделаны их запасы на 30 дней. Об этом сообщил на брифинге министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням.

"На сегодня в Монголии имеется 30-дневный запас бензина и дизельного топлива. Их поставки из России идут в нормальном режиме. Мы работаем над обеспечением готовности к любым сценариям, включая импорт из других стран. Поэтому прошу граждан сохранять спокойствие", - обратился он к населению.

Министр добавил, что в бюджете 2026 года планируется льготное кредитование предприятий для строительства резервуаров, которые могут хранить не менее месячного запаса топлива. Ранее правительство Монголии постановило увеличить объем резервов нефтепродуктов со 146,5 тыс. тонн в месяц в 2024 году до 179,8 тыс. в 2025 году.

О стабильности поставок дизельного топлива и бензина Монголия и РФ договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Он заверил, что РФ всегда готова помочь Монголии с поставками топлива и подчеркнул, что Россия "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами".

Сейчас РФ обеспечивает почти 99% импортных поставок бензина Монголии. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума сообщил, что российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.